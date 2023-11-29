Новости

В "Дії" можно будет получить англоязычную версию некоторых документов

1 29527
В "Дії" можно будет получить англоязычную версию некоторых документов
В приложении "Дія" появится возможность получить англоязычную версию некоторых документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Дії".

"Государство в смартфоне - когда не нужно идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дія"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в два клика можно будет получить англоязычную версию любого из этих документов:

  • загранпаспорт;
  • техпаспорт;
  • водительское удостоверение.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в приложение, найти документ, который нужно перевести, и нажать на три точки в правом нижнем углу документа – "Перевести на английский".

Читайте также: Почти 20 млн украинцев пользуются приложением "Дія"

Так, права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде.

Сервис реализуется Минцифрой совместно с МВД, ДМС, Главным сервисным центром МВД и ГП "Инфотех"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Галина Боброва 94427cf0
    Это на сегодня самое важное
    Сегодня получим документы на английском
    Завтра войне конец
  • August Sd
    Незрозумілий застосунок із закритим кодом, бази котрого "спливали" в росіян і доступ до котрого має невідомо хто.
    А як що що - "неугодних" можна буде і "заблочити", або "дропнути" - "чисто випадково".
    Так, книжечка - безумовно краще, і має бути обов'язково.
    Ну а "боти", котрі розповідають про "ждунів/ухилянтів і т.п." - хай краще у себе в дзеркалі їх пошукають.
  • Luk Viktor
    Це щоб за кордоном зрозуміли? Так там Дія не діє.....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости