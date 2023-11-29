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На высокие должности в ОБСЕ назначены близкие Кремлю лица, - СМИ

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На высокие должности в ОБСЕ назначены близкие Кремлю лица, - СМИ
Исследуя деятельность России в ОБСЕ, журналисты установили, что на высокие должности в организации назначены близкие Кремлю лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Среди российских представителей в ОБСЕ – бывший сотрудник российского посольства в Вашингтоне, а ныне старший стратегический советник секретариата ОБСЕ Антон Вушкарник, сотрудница международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарья Боярская – она раньше работала в российском МИД и часто сопровождала Владимира Путина и Сергея Лаврова в зарубежных поездках, в частности, была переводчицей на переговорах президента РФ с Дональдом Трампом, а также Салтанат Сакембаева, которая до середины лета 2022 года работала в Генеральном секретариате ОБСЕ, и ее муж – заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко бывший постоянный представитель России в ОБСЕ.

Как установило расследование, все они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    ОБСЄ - це та організація (вірніше: одна з тих), яка легімитизує (чи підтверджує, або спростовує) демократичність проведених в тій чи іншій країні виборів.
    Касапам ця ОБСЄ потрібна для того, щоб в березні наступного року вона заявила, що чергові "вибори" ***** були як мінімум демократичними -попри, наприклад, знаходження Навального в тюрмі і недопущення його до виборів.
  • Only
    Коли нам кажуть, що в нас повно агентів ФСБ - це правда. Подивіться, наприклад, на Бездумну - вона чітко виконує план ФСБ по організації Майдана-3!

    Але в міжнародних структурах цих агентів не менше!
  • Hird Barding
    комусь не похеру на існування ОБСЕ? Воно ж все ожно ні для чого не потрібне
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