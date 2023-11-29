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Польша обратится в ЕС с просьбой восстановить систему разрешений на грузовые перевозки для Украины, - Моравецкий

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Польша обратится в ЕС с просьбой восстановить систему разрешений на грузовые перевозки для Украины, - Моравецкий
Польша будет инициировать на уровне ЕС возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины вместо "транспортного безвиза" в надежде, что это разрешит кризис.

Об этом заявил на заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на Совет министров ЕС по вопросам транспорта, чтобы вернуться в предыдущую разрешительную систему. Система разрешений действовала хорошо. Мы предложим восстановление этой разрешительной системы", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что польская делегация в Киеве согласовала определенные изменения, которые, возможно, ускорят пропуск через границу пустых грузовиков, что уменьшит очереди.

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Топ комментарии

  • The Sound Of Silence
    А може нехай і надалі діятиме транспортний безвіз, а Польща заплатить компенсацію за незаконно завдані збитки? Тому що дозволи від поляків у програму євроасоціації не входили.
  • Said_
    А нічого не буде, бо цей йух, щонайбільше за два тижні, крокує у відставку. І його головна мета - навалити якнайбільшу купу новому уряду Польщі і сподіватись що це викличе кризу й призведе до дострокових виборів.
  • Александр Глазков ffee93ff
    А якщо ЄС стару систему не відновить, що тоді?
    І якщо ЄС прогнеться , то це буде поштовхом для створення штучних монополій . Заборона на продаж зерна , то був тільки початок. Далі буде.
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