Польша обратится в ЕС с просьбой восстановить систему разрешений на грузовые перевозки для Украины, - Моравецкий
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Польша будет инициировать на уровне ЕС возобновление разрешений на грузовые перевозки для Украины вместо "транспортного безвиза" в надежде, что это разрешит кризис.
Об этом заявил на заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на Совет министров ЕС по вопросам транспорта, чтобы вернуться в предыдущую разрешительную систему. Система разрешений действовала хорошо. Мы предложим восстановление этой разрешительной системы", - заявил Моравецкий.
Он отметил, что польская делегация в Киеве согласовала определенные изменения, которые, возможно, ускорят пропуск через границу пустых грузовиков, что уменьшит очереди.