На всех автодорогах Украины возобновлено движение транспорта после непогоды

Сняты все запреты на движение транспорта на всех автодорогах Украины.

Об этом сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в МВД:

сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах;

обеспечен проезд на дорогах общего использования;

нарушений железнодорожного сообщения нет.

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По информации ГСЧС Украины, с начала суток 29 ноября осуществлено 66 привлечений по буксировке транспорта в 12 областях.

Всего с начала непогоды 26 ноября спасателями отбуксировано 1 тыс. 918 транспортных средств, в том числе 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи, убрано 178 деревьев, оказана помощь более 4 тыс. человек, из них 240 детям.

Также сообщается, что нарушений железнодорожного сообщения нет.

В то же время обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.

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