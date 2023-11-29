Новости

На всех автодорогах Украины возобновлено движение транспорта после непогоды

3831
На всех автодорогах Украины возобновлено движение транспорта после непогоды
Сняты все запреты на движение транспорта на всех автодорогах Украины.

Об этом сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в МВД:

  • сняты все запреты движения транспорта на всех автодорогах;
  • обеспечен проезд на дорогах общего использования;
  • нарушений железнодорожного сообщения нет.

Читайте также: Последствия непогоды: количество погибших возросло до 12

По информации ГСЧС Украины, с начала суток 29 ноября осуществлено 66 привлечений по буксировке транспорта в 12 областях.

Всего с начала непогоды 26 ноября спасателями отбуксировано 1 тыс. 918 транспортных средств, в том числе 33 автобуса и 33 кареты скорой помощи, убрано 178 деревьев, оказана помощь более 4 тыс. человек, из них 240 детям.

Также сообщается, что нарушений железнодорожного сообщения нет.

В то же время обесточенными остаются 469 населенных пунктов в 13 областях.

Читайте также: Из-за непогоды в Одессе замерзли насмерть 3 человека, - СМИ

ТОП-новости

все новости