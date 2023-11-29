Враг увеличил количество артобстрелов и авиаударов на Таврическом направлении, - Силы обороны

Россияне увеличили количество обстрелов из артиллерии и авиаударов на Таврическом направлении примерно вдвое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона в среду.

"После некоторого уменьшения применения дронов-камикадзе, артиллерии и авиации, обусловленного прежде всего ухудшением погоды, вчера враг резко увеличил, примерно вдвое, как количество артобстрелов, так и авиаударов. Также активизировал пехотные наземные атаки и местами применяет бронетехнику... где-то по 10-20 единиц", - сказал Штупун.

Также спикер сообщил, что за минувшие сутки враг нанес 17 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил более тысячи обстрелов из артиллерии.

Кроме этого, ВСУ отразили 20 вражеских атак неподалеку от Степного, Калиновки, Авдеевки, Северного, Первомайского, а также к востоку от Новобахмутовки и к югу от Тоненького. По словам Штупуна, это свидетельствует о том, что "активность врага не спадает". Также противник пытается отразить ранее утраченные позиции на Запорожском направлении.

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