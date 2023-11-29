Заместитель главы Нацполиции Тишлек продолжает ездить на работу, несмотря на отстранение, - СМИ

Заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек продолжает ездить на работу, несмотря на то, что его отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за вероятных связей с Россией.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды в отношении Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, передает Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, Дмитрий Тишлек продолжает ездить на работу.

УП отмечает, что глава МВД Клименко заявлял, что "если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения".

"Два дня назад с момента публикации расследования журналистов о Тишлеке прошел месяц. Судя по отсутствию каких-либо результатов проверки, месяца оказалось мало для того, чтобы проверить приведенные факты и или опровергнуть их, или подтвердить и принять те же жесткие и неотложные управленческие решения, о которых говорил министр (Клименко. - Ред.)", - отмечает издание.

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Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году супруга Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по этой ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР.

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