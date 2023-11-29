Заместитель руководителя ОП Татаров проживает в имении, связанном с Януковичем, - СМИ

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров снимает дом в закрытом коттеджном городке в Козине, владелец которого купил его у семьи Ростомян, на члена которой был переписан дом президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом идет речь в расследовании Украинской правды, сообщает Цензор.НЕТ.

"О том, что Татаров живет в имении в закрытом коттеджном городке в Козине, от источников в политических кругах нам стало известно еще в середине 2021 года. Недавно эту информацию смогли подтвердить наши коллеги. Но в каком именно имении живет Татаров, - а точнее в чьем - до сих пор было неизвестно. По информации источников в бизнес-кругах, живет Олег Татаров в одном из самых больших в коттеджном городке домов общей площадью почти 600 квадратных метров", - говорится в материале.

Редакции УП удалось получить договоры купли-продажи этого дома. Согласно этим данным, он принадлежит не Олегу Татарову, а Коваленко Владимиру Васильевичу, купившему это имение в Козине - в одном из самых дорогих частных поселков страны - в 2021 году за 2 млн грн. При покупке дома от его имени действовала Коваленко Ольга Владимировна – его жена.

"Коваленко приобрел это имение по очевидно во много раз заниженной стоимости у гражданки РФ Магакян Сусаны Кайсеровны, 1945 года рождения. И Магакян, и Коваленко имеют донецкие прописки. И самое интересное: согласно данным Юконтрола, женщина по имени Ольга Коваленко является руководителем компаний, которые принадлежат членам семьи Магакян, что может свидетельствовать о фиктивной продаже объекта путем перерегистрации на приближонное лицо", - отмечается в расследовании.

Согласно данным Юконтрола, семья Магакян имеет также связь с семьей Ростомян. Они являются совладельцами компании "Ритейл резиденс".

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"В 2015 году издание "Наши деньги" сообщало, что дом президента-беглеца Виктора Януковича был переписан именно на члена семьи Ростомян, а это значит, что заместитель руководителя Офиса президента уже несколько лет проживает в имении, имеющем непосредственное отношение к семье Магакян, а она, в свою очередь, имеет непосредственную бизнес-связь с семьей Ростомян, на члена которой было переписано имение самого Виктора Януковича", - отмечает УП.

Издание обратилось за комментариями к Олегу Татарову и другим причастным, однако Татаров не вышел на связь.

Но удалось связаться с Владимиром Коваленко – владельцем поместья, в котором проживает Татаров. Коваленко рассказал, что Татаров проживает в его имении на основании договора аренды с ноября 2021 года.

На вопрос о том, как ему удалось приобрести имение всего за 2 миллиона гривен, Коваленко ответил, что на момент покупки это был "дачный дом без ремонта", а также отметил и изменение цен за это время.

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По его словам, с семьей Магакян его связывает то, что его жена работает в ООО "Керамресурс", где Магакян является основателем, а дом был записан на мать основателя.

То, что семья Магакян продала Коваленко дом по очевидно заниженной стоимости, а затем Коваленко сдал его в аренду Татарову, Коваленко называет стечением обстоятельств. По его словам, он не помнит, как Татаров нашел этот дом.

В то же время, по словам Коваленко, это единственное имение, которое он сдает в аренду.

Он подтвердил, что за коммунальные услуги платит семья Магакян, а не сам Татаров. По его словам, сумма аренды составляет 75 тысяч гривен в месяц.

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Напомним, вечером 16 октября этого года съемочная группа "Украинской правды" встретила в правительственном квартале двух чиновников: заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, который является неформальным куратором всей правоохранительной системы, и заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека.

Неформальный характер встречи может свидетельствовать о том, что обсуждались не только рабочие вопросы, которые связывают куратора правоохранительной системы от Офиса президента с одним из глав Национальной полиции.

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека по состоянию на лето 2023 года не лишилась российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении Цензор.НЕТ, в 2005 году супруга Тишлека Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт гражданки РФ, согласно расследованию журналистов Bihus.info, до сих пор остается действительным. Кроме того, по данным источников, в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

В ответ заместитель председателя Нацполиции Тишлек заявил, что СМИ "исказили факты" в расследовании о российском паспорте его жены. А также, что он собирается обращаться в ГБР по этой ситуации.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя председателя Нацполиции Тишлека на время проведения расследования ГБР.

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