Франция надеется заключить соглашение с Украиной о гарантиях безопасности в начале следующего года
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Франция близка к заключению соглашения с Украиной о гарантиях безопасности. Это надеются сделать в начале 2024 года.
Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Как заявила сегодня, 29 ноября, Лежандр, она надеется, что такое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет завершено в начале 2024 года.
Соглашение призвано определить, как поступит поддержка из Франции в Украину в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи.