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Франция надеется заключить соглашение с Украиной о гарантиях безопасности в начале следующего года

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Франция надеется заключить соглашение с Украиной о гарантиях безопасности в начале следующего года
Франция близка к заключению соглашения с Украиной о гарантиях безопасности. Это надеются сделать в начале 2024 года.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Как заявила сегодня, 29 ноября, Лежандр, она надеется, что такое двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины будет завершено в начале 2024 года.

Соглашение призвано определить, как поступит поддержка из Франции в Украину в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи.

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Топ комментарии

  • Николай 6be44be7
    Пустопорожня балаканина. Якнайшвидше прийняття України в НАТО є єдиною гарантією швидкого закінчення війни з орками.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    гаранти були в Будапешті ,вони гарантували Україні відкладену війну.Тепр чергову відкладену війну для України гарантуватимуть німці,французи, італійці
  • Tommy Lee
    Треба знайти того стола, де перед WWII Франція підписувала гарантії безпеки для Польщі Щоб все було дотримано
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