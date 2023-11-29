Четверо судей Киевского апелляционного суда задержаны на взятке по делу "Мотор Сич", - СМИ (обновлено)

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали на взятке нескольких судей Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Среди задержанных заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, судьи Юрий Слива, Вячеслав Дзюбин и Игорь Палленник.

Их подозревают в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, сообщили источники в САП.

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Один из задержанных судей, Виктор Глиняный, ранее принимал участие в рассмотрении апелляции по изменению меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому.

Глиняный возглавлял коллегию судей Киевского апелляционного суда, которая 25 сентября рассматривала жалобу Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн по делу о легализации более полумиллиарда гривен ПриватБанка. В результате разбирательства Коломойского оставили под стражей, суд жалобу отклонил.