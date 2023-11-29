Четверо судей Киевского апелляционного суда задержаны на взятке по делу "Мотор Сич", - СМИ (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Среди задержанных заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, судьи Юрий Слива, Вячеслав Дзюбин и Игорь Палленник.
Их подозревают в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, сообщили источники в САП.
Один из задержанных судей, Виктор Глиняный, ранее принимал участие в рассмотрении апелляции по изменению меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому.
Глиняный возглавлял коллегию судей Киевского апелляционного суда, которая 25 сентября рассматривала жалобу Коломойского на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 510 млн грн по делу о легализации более полумиллиарда гривен ПриватБанка. В результате разбирательства Коломойского оставили под стражей, суд жалобу отклонил.