В течение суток россияне трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 15 взрывов
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В течение 29 ноября россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Сумской ОВА.
В частности, обстрелам подверглись:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (5 взрывов).
- Эсманскую громаду враг обстрелял из пулемета – 10 пулеметных очередей.
- Великописаревская громада: совершен обстрел из гранатомета АГС (10 взрывов).