Словацкие перевозчики объявили, что 1 декабря заблокируют пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной

Ассоциация дальнобойщиков Словакии объявила, что 1 декабря заблокирует пункт пропуска "Вышне Немецкое – Ужгород" на границе с Украиной

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе ассоциации, который она обнародовала в фейсбуке.

Отмечается, что КПП "Вышне Немецкое – Ужгород" будет заблокирован в пятницу, 1 декабря, в 15:00.

Перевозчики назвали целью протеста "необходимость немедленных решений и солидарность с перевозчиками из Польши". Свои требования они передали министру транспорта Словакии Йозефу Ражу. В частности, ассоциация хочет немедленной отмены соглашения между ЕС и Украиной о либерализации транспортных перевозок, якобы оказывающей разрушительное влияние на рынок перевозок в Словакии.

Перевозчики пообещали, что во время блокады не ограничивают движение гуманитарки, военной помощи, живых животных, топлива и свежих охлажденных товаров. В то же время ввоз коммерческих грузов будет допускаться со скоростью 4 грузовика в час.

Читайте также: Словацкие автоперевозчики грозятся блокировать пункт пропуска "Вышне Немецкое" на границе с Украиной с 1 декабря, - Reuters

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. В Мининфраструктуры заявили, что польские перевозчики не передали Киеву никаких официальных требований.

7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали проезд грузового автотранспорта в двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

9 ноября в Польше состоялась встреча чиновников и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, однако она завершилась ничем.

Читайте также: Польша обратится в ЕС с просьбой восстановить систему разрешений на грузовые перевозки для Украины, - Моравецкий

15 ноября состоялись трехсторонние переговоры с Польшей и Еврокомиссией по разблокированию пунктов пропуска, однако они не дали результатов. В то же время стало известно, что Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос с блокированием перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

16 ноября словацкие перевозчики провели предупредительную акцию и на час заблокировали пересечение границы украинским коллегам, присоединившись к аналогичной польской блокаде. Перевозчики заявили, что будут ждать реакции в течение семи дней, а в случае ее отсутствия угрожают полностью перекрыть пункт пропуска "Вышне Немецкое - Ужгород".

Читайте также: Движение грузовиков на словацкой границе разблокировано, - Госпогранслужба