Россия продвигает в странах Африки цифровые проекты под руководством дочери Путина, - Bloomberg
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Должностные лица примерно из трех десятков африканских стран были приглашены в Москву в следующем месяце для встречи с российскими IТ-специалистами и инвесторами, предлагающими цифровые услуги, направленные на улучшение управления", - пишет Bloomberg.
Проект поддерживает центр "Иннопрактика", аффилированный с фондом Национальное интеллектуальное развитие, генеральным директором которого является младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.
В материале говорится, что Путин расширяет свое присутствие в Африке, поскольку Кремль стремится к более тесным связям со странами глобального Юга, чтобы противостоять влиянию санкций США и Европы. Встреча африканских чиновников в России является частью информационно пропагандистского проекта под названием Программа обмена знаниями в области электронного управления, которое фонд запустил в июле совместно с Московской Высшей школой экономики.
28 ноября издание The Moscow Times сообщило, что возглавляемый Тихоновой фонд купил долю в группе компаний "Геоксан" — крупнейшего производителя беспилотников в РФ.