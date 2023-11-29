Боррель считает решение допустить российскую делегацию на заседание ОБСЕ верным: Лаврову "нужно услышать", почему Москва оказалась в изоляции
Об этом он заявил на пресс-конференции с главой северомакедонского МИД Димитаром Ковачевским в Скопье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Боррель начал с того, что выразил понимание "беспокойства некоторых государств-участников" относительно решения Северной Македонии разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в министерской встрече.
"Однако ваше решение позволить Лаврову участвовать во встрече отвечает нашей общей цели – сохранить многосторонность", – добавил он.
Кроме того, считает топ-дипломат ЕС, главе российского МИД "нужно услышать" от остальных участников, почему Москва оказалась в изоляции после полномасштабного вторжения в Украину.
"А потом он сможет вернуться в Кремль и доложить хозяину Кремля, что Европейский Союз и ОБСЕ остаются едиными в осуждении агрессивного, противоправного поведения России. По крайней мере, с этой точки зрения это будет полезно", – завершил объяснение Боррель.
Напомним, глава МИД России допущен к участию в заседании министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ несмотря на санкции. Ряд стран, в частности Украина, бойкотировали это заседание из-за такого решения.