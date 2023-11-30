Польша потребует возобновления разрешений для перевозчиков из Украины, - Моравецкий

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши подаст заявку на возобновление разрешений для перевозчиков из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це сообщает Польськое радио.

Моравецкий добавил, что признает ряд аргументов протестующих, а одним из требований является возобновление разрешений для перевозчиков из Украины, въезжающих на территорию Евросоюза.

На заседании транспортного совета ЕС, которое соберется в понедельник, 4 декабря, в Брюсселе, польская сторона попросила, чтобы одним из пунктов повестки дня стало обсуждение последствий вступившего в силу с 1 июля 2022 года соглашения ЕС-Украина и возобновления разрешений на международные перевозки для украинских транспортных компаний

Глава Министерства инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур представил Сейму информацию о текущей ситуации на границе с Украиной, где уже четвертую неделю продолжаются протесты польских перевозчиков, а с недавних пор и фермеров. Он сказал, что сегодня три часа разговаривал с представителями перевозчика. Как сообщил министр, "нам удалось выработать некоторые положительные решения. Протестующие отказались блокировать следующие два пограничных перехода. Активизации забастовок не будет".

Читайте: Министр инфраструктуры Польши Гаядхур заявил о шагах для частичного снятия блокады на границе