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Польша потребует возобновления разрешений для перевозчиков из Украины, - Моравецкий

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Польша потребует возобновления разрешений для перевозчиков из Украины, - Моравецкий
Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши подаст заявку на возобновление разрешений для перевозчиков из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це сообщает Польськое радио.

Моравецкий добавил, что признает ряд аргументов протестующих, а одним из требований является возобновление разрешений для перевозчиков из Украины, въезжающих на территорию Евросоюза.

На заседании транспортного совета ЕС, которое соберется в понедельник, 4 декабря, в Брюсселе, польская сторона попросила, чтобы одним из пунктов повестки дня стало обсуждение последствий вступившего в силу с 1 июля 2022 года соглашения ЕС-Украина и возобновления разрешений на международные перевозки для украинских транспортных компаний

Глава Министерства инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур представил Сейму информацию о текущей ситуации на границе с Украиной, где уже четвертую неделю продолжаются протесты польских перевозчиков, а с недавних пор и фермеров. Он сказал, что сегодня три часа разговаривал с представителями перевозчика. Как сообщил министр, "нам удалось выработать некоторые положительные решения. Протестующие отказались блокировать следующие два пограничных перехода. Активизации забастовок не будет".

Читайте: Министр инфраструктуры Польши Гаядхур заявил о шагах для частичного снятия блокады на границе

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Что и требовалось доказать. Ну и где же наш самый "великий дипломат всех времен и народов" и "величайший лидер современности", просивший немного подождать и в Польше все само образуется? Что же молчит этот недонаполеон? Ведь это как-раз его работа согласно Конституции.
  • Лис Микита 4754e778
    Є така давня українська приказка: Коли на твоє подвір'я з сокирою біжить моск@ль-не стій спиною до ляха,бо отримаєш ніж в спину
  • Myko
    Ото клоун. Йому залишилось бути прем'єром від сили два тижні.

    Новий польський уряд сформований Матеушем Моравецьким пропрацює лише два тижні, адже шансів отримати вотум довіри у Сеймі в нього майже немає. Принаймні, першу спробу провести обговорення урядової програми, проведену минулого тижня Моравецьким, проігнорували всі опозиційні партії.

    З чотирьох важливих для України позицій у майбутньому уряді Польщі три займуть представники ПСП - правоконсервативної партії, яка підтримує Україну.
    Польські ЗМІ вже оприлюднили майже остаточний список членів уряду Дональда Туска. Для України важливим у ньому є те, що посаду міністра оборони та віцепрем'єра отримає лідер Польської селянської партії (ПСП) Владислав Косіняк-Камиш.
    Зовнішньополітичний блок залишається за Туском, адже на посаду міністра закордонних справ повертається Радослав Сікорський. На іншу посаду із зовнішньополітичного блоку - міністра зі справ ЄС - має бути призначений лідер партії Nowoczesna Адам Шлапка.

    https://www.eurointegration.com.ua/articles/2023/11/28/7174463/
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