Польша потребует возобновления разрешений для перевозчиков из Украины, - Моравецкий
Как информирует Цензор.НЕТ, про це сообщает Польськое радио.
Моравецкий добавил, что признает ряд аргументов протестующих, а одним из требований является возобновление разрешений для перевозчиков из Украины, въезжающих на территорию Евросоюза.
На заседании транспортного совета ЕС, которое соберется в понедельник, 4 декабря, в Брюсселе, польская сторона попросила, чтобы одним из пунктов повестки дня стало обсуждение последствий вступившего в силу с 1 июля 2022 года соглашения ЕС-Украина и возобновления разрешений на международные перевозки для украинских транспортных компаний
Глава Министерства инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур представил Сейму информацию о текущей ситуации на границе с Украиной, где уже четвертую неделю продолжаются протесты польских перевозчиков, а с недавних пор и фермеров. Он сказал, что сегодня три часа разговаривал с представителями перевозчика. Как сообщил министр, "нам удалось выработать некоторые положительные решения. Протестующие отказались блокировать следующие два пограничных перехода. Активизации забастовок не будет".