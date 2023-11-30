Помощь Украине способствует развитию ВПК США, - Пентагон

Поддержка Украины с начала полномасштабного вторжения РФ мобилизовала военно-промышленный комплекс США в таких масштабах, каких эта отрасль не видела десятилетиями.

Об этом говорится в публикации, размещенной на сайте министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

В общей сложности США выделили около 44 млрд долларов на военную помощь Украине. Она предоставляется либо через президентское распоряжение о сокращении вооружений, когда оборудование изымается из армейских запасов, либо через Инициативу содействия безопасности Украины. Во втором случае правительство заключает прямые контракты с промышленными предприятиями на поставку нового вооружения в нашу страну.

По состоянию на середину ноября Пентагон выделил почти 17 млрд долларов на замену вооружения в американских подразделениях, которые были отправлены в Украину.

На Инициативу содействия безопасности Украины министерство обороны США обязалось выделить более 10 млрд долларов.

В публикации отмечается, что эти обязательства Пентагона на сумму более 27 млрд долларов оказывают непосредственное влияние на работу основных производителей и критически важных поставщиков в 37 штатах.

"В общем, реакция промышленной базы США на удовлетворение оборонных потребностей Украины была действительно исторической. Это были общенациональные усилия, охватывающие весь спектр наших цепей поставок почти в каждой сфере. Несомненно, впереди нас ждет значительная работа по полной перестройке оборонно-промышленной системы, но мы не должны забывать и о том, чего нам удалось достичь вместе с нашими партнерами в промышленности за последний 21 месяц", - отметил заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Уильям Лаплант.

В то же время, Пентагон также помогает Укроборонпрому расширять свои мощности для производства важнейшего вооружения.

Минобороны США выделило около 3,3 млрд долларов для помощи оборонным подрядчикам из 18 штатов в расширении и модернизации существующих и создании новых производственных линий. Подрядчики производят среди прочего артиллерийские снаряды калибра 155 мм, управляемые реактивные системы залпового огня, а также ракеты Stinger и Javelin.

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