На Хмельнитчине работала ПВО, обломки "шахедов" упали на территорию бывшего завода

Ночью 30 ноября в Шепетовском районе Хмельнитчины работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время очередной вражеской атаки ударными БпЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО. В результате их сбивания обломки упали на территории бывшего завода", - говорится в сообщении.

Он отметил, что пострадавших нет, повреждения устанавливаются.

Читайте: Рашисты снова атаковали Украину шахедами, в Винницкой области работала ПВО