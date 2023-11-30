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На Хмельнитчине работала ПВО, обломки "шахедов" упали на территорию бывшего завода

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На Хмельнитчине работала ПВО, обломки "шахедов" упали на территорию бывшего завода
Ночью 30 ноября в Шепетовском районе Хмельнитчины работали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время очередной вражеской атаки ударными БпЛА в Шепетовском районе работали силы ПВО. В результате их сбивания обломки упали на территории бывшего завода", - говорится в сообщении.

Он отметил, что пострадавших нет, повреждения устанавливаются.

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