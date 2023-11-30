Армия РФ за прошедшие сутки совершила атаки на 7 направлениях, было 101 боевое столкновение, - Генштаб

Враг в течение суток вел штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении наши воины отразили 24 атаки противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области.

Читайте: Силы обороны в течение 29 ноября отразили штурмы на 7 направлениях, под Авдеевкой отражены 20 атак, - Генштаб

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Ивановского и Андреевки Донецкой области, где украинские защитники отразили 4 атаки. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмутп Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника неподалеку от Степового, Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 22 атаки.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Пречистовки Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В течение суток враг нанес 3 ракетных и 13 авиационных ударов по территории Украины, - Генштаб ВС

На Запорожском направлении оккупанты 5 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Также, украинские воины отбили 9 атак врага северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.