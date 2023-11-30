Набор наемников из Центральной Азии может закончиться для России серией конфликтов, - ISW

Россия хочет избежать новой мобилизации среди своих граждан, поэтому планирует приглашать на военную службу мигрантов из бывших советских республик Центральной Азии. Однако такие попытки могут стать источником напряженности и конфликтов между этими странами и РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики считают, что россияне планируют восполнять потери у действующих и создавать новые подразделения из мигрантов.

Но, говорится в отчете, настойчивость российских властей в этом вопросе может стать причиной конфликта с центральноазиатскими соседями. Находящиеся там государства все чаще используют законы о борьбе с наемниками для наказания тех своих граждан, кто принимал участие в войне против Украины на стороне российских террористов.

К примеру, 28 ноября гражданин Казахстана Алексей Шомполов получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в найме. Казахский суд осудил его из-за доказанного факта участия Шомполова в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, где Шомполов служил артиллеристом. До этого аналогичные решения принимали суды в Узбекистане и Кыргызстане, где к реальным тюремным срокам приговорили нескольких граждан, воевавших на стороне рашистов.

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Приговоры судов вызвали подлинную истерику в российских праворадикальных и имперских кругах. В частности, правительство Казахстана российские праворадикалы обвинили в "антироссийской" позиции. Аналитики предполагают, что в случае, если таких примеров будет больше, изменится уровень напряжения в российском обществе, а потому – и в отношениях РФ и государств Центральной Азии.