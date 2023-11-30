Ночью оккупанты атаковали Украину 8 ракетами С-300 и 20 БпЛА, ПВО уничтожила 14 беспилотников, - Генштаб

За прошедшие сутки армия РФ в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру Украины управляемой ракетой Х-31 и двумя зенитными ракетами С-300.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, оккупанты снова нанесли удар по нашему государству, применив 8 зенитных управляемых ракет С-300 и 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашими защитниками уничтожено 14 ударных БпЛА. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилища дом в городе Мирноград Донецкой области и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки более 110 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем врага.

Авиационные удары получили Синьковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка Харьковской области; Новомихайловка, Авдеевка, Новоукраинка Донецкой области.

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