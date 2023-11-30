Общие боевые потери РФ с начала войны – около 328 760 человек (+1180 за сутки), 5551 танк, 7909 артсистем, 10340 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 328 760 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 328760 (+1180) человек,
танков - 5551 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед,
артиллерийских систем - 7909 (+1) ед,
РСЗО - 910 (+0) ед,
средства ПВО - 600 (+0) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10),
крылатые ракеты – 1567 (+0),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед,
специальная техника – 1124 (+3).