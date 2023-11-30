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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 328 760 человек (+1180 за сутки), 5551 танк, 7909 артсистем, 10340 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 328 760 человек (+1180 за сутки), 5551 танк, 7909 артсистем, 10340 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 328 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 328760 (+1180) человек,

танков - 5551 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 10340 (+28) ед,

артиллерийских систем - 7909 (+1) ед,

РСЗО - 910 (+0) ед,

средства ПВО - 600 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5954 (+10),

крылатые ракеты – 1567 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10361 (+13) ед,

специальная техника – 1124 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 328 760 человек (+1180 за сутки), 5551 танк, 7909 артсистем, 10340 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01

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  • Urs
    Вітаю шановне панство з Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
  • Urs
    і щоб два рази не вставати - з місячним рекордом забаранених кацапів.
  • Я ОДЕССИТ
    уже 3 батальона за сутки уничтожено... сцуки, куда они лезут на амбразуру? хотя чем больше щас сдохнет тварей, тем меньше нашим детям и внукам их двухсотить придётся
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