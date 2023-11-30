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Израиль продолжил перемирие с ХАМАС

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Израиль продолжил перемирие с ХАМАС
Армия Израиля заявила о продлении перемирия с ХАМАСом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

В свете усилий посредников, направленных на продолжение процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями Рамочного соглашения, оперативная пауза будет продолжена", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ХАМАСе также подтвердили продолжение перемирия. Эти заявления были сделаны за несколько минут до завершения действия предварительных договоренностей о перемирии, которое должно было закончиться в 7 утра по местному времени.

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В среду, 29 ноября, ХАМАС освободил десять заложников – пятерых детей и пятерых женщин, в том числе с двойным гражданством США, Германии и Нидерландов. Израиль освободил из тюрем 30 палестинцев. В рамках отдельного соглашения ХАМАС отпустил четырех граждан Таиланда и две женщины с российско-израильским гражданством.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ясно дал понять, что страна планирует "бороться до конца". Израиль подчеркивал, что его цель - уничтожение ХАМАС.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    У Цивілізації є больовий поріг, у Варварства його немає.
    росія у Беслані та на Дубровці знищила заручників разом з терористами - і захоплення заручників припинились.
    Тому що всім стало зрозуміло: з росією так не працює.
    А з Цивілізацією - працює. Очікуйте нових захоплень.
  • Зэлэный_Змий
    Взагалі-то на данний момент з великим відривом перемагає Хамас.
    По Ізраїлю нанесаний нищівний удар. Захоплені заручники. Цахал припинив бойові дії. Йде торг, шанаж заручниками і витягування з тюрем терористів. Картинки вбитих арабських дітей на всіх сторінках. Араби і сране лівачйо зарвалися з поводка і масово гавкають на всіх великих площах. Я вже не кажу про втоптану в багнюку репутацію ізраїльської армії і розвідок, яких там не одна.
    Шось я не проглядаю в цьому всьому перемоги Ізраїлю.
  • Зэлэный_Змий
    Вони і до того прятались по норах. Шо змінилось?
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