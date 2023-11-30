Воздушные силы о ночной атаке "шахедами": Летели по двум направлениям, цели - военные объекты и критическая инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Все цели в конце концов известны. Мы можем догадываться, мы не можем официально об этом говорить - это и военные объекты, и объекты критической инфраструктуры наши. Обычно враг каждый "шахед" программирует на ту или иную цель", - сказал Игнат .
По его словам, оккупанты каждый раз корректируют маршруты полетов "шахедов" для того, чтобы силы ПВО не успели приготовиться к удару.
По словам спикера ВС, этой ночью россияне выпустили дроны-камикадзе по двум направлениям: Приморско-Ахтарское и оккупированного Крыма.
"Именно из этих двух направлений летели "шахеды". Первая волна была успешно уничтожена на Одесщине. Далее противник, применяя несколько направлений, и в северные области были направлены БПЛА, уничтожались по мере следования. Также запад вплоть до Хмельницкой области, там заканчиваются их маршруты" , там добивают последних", - добавил Игнат.