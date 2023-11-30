Новости • Помощь Украине, Война

"Похоже, США трижды говорят "нет" каждому виду оружия, прежде чем предоставить его Украине", - глава Комитета разведки Конгресса Тернер

8 91982
"Похоже, США трижды говорят "нет" каждому виду оружия, прежде чем предоставить его Украине", - глава Комитета разведки Конгресса Тернер
Проблема с финансированием поддержки Украины состоит, в частности, в якобы несостоятельности администрации США "сформулировать план успеха".

Об этом заявил глава комитета разведки Конгресса США, республиканец Майк Тернер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Ранее он заявил, что новая помощь Украине, вероятно, не будет утверждена до конца года.

В этот раз он отметил, что проблема с финансированием поддержки Украины заключается, в частности, в несостоятельности администрации "сформулировать план успеха". В Конгрессе, говорит политик, законодатели не имеют ответа на дальнейшее развитие событий и методов достижения целей, и каковы цели США.

Читайте: Помощь Украине способствует развитию ВПК США, - Пентагон

Кроме того, по его словам, руководство Украины "обременено представлением американского народа о миллиардах долларов, даже никогда не поступавших в Украину", о чем Тернер лично общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это деньги, которые были фактически использованы в США для пополнения собственных оборонных запасов или для поддержки союзников.

"Похоже, что администрация должна трижды публично сказать "нет" Украине относительно каждой системы оружия, прежде чем наконец признать потребность в ней и предоставить. А потом нужно еще шесть месяцев, чтобы (украинцы. - Ред.) получили ее", – подчеркнул Тернер.

Он также назвал "настоящий камень преткновения" и причины задержек голосования Конгресса относительно поддержки Украины.

Так, по его словам, единомышленники-республиканцы ждут от администрации президента США признания, что "провала своей политики в отношении южных границ". Поэтому этот вопрос в Конгрессе упорно совмещают с предоставлением финансирования Украине, ожидая не только денег для нужд американской границы, но изменения государственной политики по отношению к ней в целом.

Читайте: Спикер Палаты представителей США Джонсон уверен, что Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к рождеству

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Одна з основних переваг диктатур над демократіями: всі рішення ухвалюються лише диктатором і виконуються без зайвих розмов, тому дуже швидко.
  • Random User
    Так все тому, що в керівництві США бояться поразки пуйла більше, чим втрати життя мільйонів українців і української території, тому і дають по чайні ложці, щоб в жодному разі не допустити розгрому військ параші і дають той мінімум, якого достатньо лиш для фіксації лінії фронту та кожного разу прислухаються до «коричневих» ліній пуйла. В іншому випадку, якби вони справді хотіли перемоги України - дали б все, в більші кількості та набагато швидше
  • Olga Snigko
    Від початку війни РФ отримала 550 млрд. за які вона нас вбиває, чому ніхто не дивиться, не закриває дірки в санкціях, звідки РФ бере гроші, щоб вести війну і нас убивати, а лише рахують гроші які дають нам.
    Очевидно ж якщо і так далі буде то незважаючи на суми, які США та ЄС нам виділяєте РФ війну не припинить.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости