Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По данным издания, украинская делегация еще накануне знала о таком шаге США. Впрочем, американская дипломатическая служба не хотела публично представлять это изменение графика как бойкот министерской встречи из-за российского участия.
В преддверии Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Также американский госсекретарь принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита, после которого покинул Скопье.
После поездки в Северную Македонию в Блинкен запланирован визит в Израиль.
Ранее сообщалось, что главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы будут бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова. Также отмечалось, что Украина будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что к бойкоту заседания присоединятся еще некоторые министры.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия может превратить ОБСЕ в "мертвую голову".