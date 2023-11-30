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Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова

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Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова
Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул министерскую встречу ОБСЕ до прибытия на нее министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По данным издания, украинская делегация еще накануне знала о таком шаге США. Впрочем, американская дипломатическая служба не хотела публично представлять это изменение графика как бойкот министерской встречи из-за российского участия.

В преддверии Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Также американский госсекретарь принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита, после которого покинул Скопье.

После поездки в Северную Македонию в Блинкен запланирован визит в Израиль.

Ранее сообщалось, что главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы будут бойкотировать заседание ОБСЕ из-за участия Лаврова. Также отмечалось, что Украина  будет бойкотировать заседание ОБСЕ из-за присутствия Лаврова. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что к бойкоту заседания присоединятся еще некоторые министры.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия может превратить ОБСЕ в "мертвую голову".

Читайте: Польша присоединилась к бойкоту заседания ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова

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Топ комментарии

  • Colt
    Це більш витончено, ніж просто бойкот. Респект !
  • Старый зольдат
    Гут.
  • Trevo Trow
    Шкапу проігнорили.
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