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Низкие температуры оказывают значительное влияние на работу сил ПВО, техника обмерзает, - Игнат

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Низкие температуры оказывают значительное влияние на работу сил ПВО, техника обмерзает, - Игнат
Холодная погода в Украине оказывает влияние на работу сил противовоздушной обороны. При минусовой температуре происходит обледенение техники, поэтому защитники должны лучше обустраивать свои позиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Системы - это тоже техника. Тоже температуры холодные могут влиять. Обмерзание может быть. Так надо больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет, - ред.). Люди живые, они должны тоже сохранять тепло", - отметил спикер.

Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны – это большой комплекс техники.

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Топ комментарии

  • piligrim
    не дуже розумію, яким чином можна капітально облаштувати позицію, яку конче потрібно постійно змінювати, аби вижити... так, людей треба відповідно утеплювати, а техніку як, кострищами обігрівати? чи вона розрахована на добру роботу лишень в пустелях? так там дуже жарко...
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    поэтому нужно уничтожать кацапскую инфраструктуру - НПЗ, Нефтебазы, железнодорожные развязки и мосты, таких обьектов не много штук 200 по двацать "шахедов" на обьект и всЬо .
  • Дик Шелдон
    Для нашого керівництва зима як завжди настала неочікувано.
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