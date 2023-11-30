Низкие температуры оказывают значительное влияние на работу сил ПВО, техника обмерзает, - Игнат

Холодная погода в Украине оказывает влияние на работу сил противовоздушной обороны. При минусовой температуре происходит обледенение техники, поэтому защитники должны лучше обустраивать свои позиции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Системы - это тоже техника. Тоже температуры холодные могут влиять. Обмерзание может быть. Так надо больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет, - ред.). Люди живые, они должны тоже сохранять тепло", - отметил спикер.

Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны – это большой комплекс техники.

Читайте: Из-за погодных условий Молдова закрыла два пункта пропуска на границе с Украиной