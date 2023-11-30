В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, известный противоречивыми высказываниями об Украине
Об этом сообщила его геополитическая консалтинговая компания Kissinger Associates Inc., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Генри А. Киссинджер был 56-м Государственным секретарем, уважаемым американским ученым и лауреатом Нобелевской премии мира, который помог создать мировой порядок после Второй мировой войны и провел США через некоторые из самых сложных внешнеполитических вызовов", - говорится в сообщении компании.
Киссинджер ушел из жизни в своем доме в Коннектикуте. Он будет похоронен на частной семейной службе. Позже в Нью-Йорке состоится публичная панихида.
В 1970-х годах, в разгар Холодной войны, он работал советником по национальной безопасности и государственным секретарем при президенте-республиканце Ричарде Никсоне. После отставки Никсона в 1974 году остался в должности госсекретаря при преемнике Никсона, президенте Джеральде Форде.
В 1973 году он, вместе с президентом Северного Вьетнама Ле Диком Тхо, получил одну из самых противоречивых в истории Нобелевскую премию мира - за совместные переговоры о прекращении огня во Вьетнаме в 1973 году. Тхо отказался от премии, отметив, что переговоры еще не принесли мира. Двое членов Нобелевского комитета подали тогда в отставку из-за возникших вопросов по поводу тайной бомбардировки Камбоджи со стороны США.
После ухода из правительства Киссинджер основал в Нью-Йорке мощную консалтинговую компанию, которая консультировала мировую корпоративную элиту. Он входил в состав советов директоров компаний, участвовал в различных форумах по вопросам внешней политике и безопасности, писал книги и стал постоянным комментатором СМИ по вопросам международных отношений.
Киссинджер известен противоречивыми высказываниями об Украине.
Так, в 2008 году он выступил против принятия Украины в НАТО. По его мнению, Украина должна оставаться в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".
В 2015 году он оправдывал оккупацию россиянами Крыма и критиковал санкции в отношении РФ.
В мае 2022 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Впрочем, через 2 месяца он изменил свое мнение и призвал не уступать территории Украины в ходе возможных переговоров.
В 2023 году Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО.