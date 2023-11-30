В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, известный противоречивыми высказываниями об Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который сначала поддерживал оккупацию россиянами Крыма и призвал Украину отдать ради мира часть своих территорий, а затем поддержал вступление нашего государства в НАТО, умер в возрасте 100 лет.

Об этом сообщила его геополитическая консалтинговая компания Kissinger Associates Inc., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Генри А. Киссинджер был 56-м Государственным секретарем, уважаемым американским ученым и лауреатом Нобелевской премии мира, который помог создать мировой порядок после Второй мировой войны и провел США через некоторые из самых сложных внешнеполитических вызовов", - говорится в сообщении компании.

Читайте также: Киссинджер, предлагавший Украине "поменять территории на мир", теперь считает, что оккупированные РФ земли должны быть освобождены

Киссинджер ушел из жизни в своем доме в Коннектикуте. Он будет похоронен на частной семейной службе. Позже в Нью-Йорке состоится публичная панихида.

В 1970-х годах, в разгар Холодной войны, он работал советником по национальной безопасности и государственным секретарем при президенте-республиканце Ричарде Никсоне. После отставки Никсона в 1974 году остался в должности госсекретаря при преемнике Никсона, президенте Джеральде Форде.

Также читайте: После всего, что сделала Россия, к Украине нужно относиться как к члену НАТО, - Киссинджер

В 1973 году он, вместе с президентом Северного Вьетнама Ле Диком Тхо, получил одну из самых противоречивых в истории Нобелевскую премию мира - за совместные переговоры о прекращении огня во Вьетнаме в 1973 году. Тхо отказался от премии, отметив, что переговоры еще не принесли мира. Двое членов Нобелевского комитета подали тогда в отставку из-за возникших вопросов по поводу тайной бомбардировки Камбоджи со стороны США.

После ухода из правительства Киссинджер основал в Нью-Йорке мощную консалтинговую компанию, которая консультировала мировую корпоративную элиту. Он входил в состав советов директоров компаний, участвовал в различных форумах по вопросам внешней политике и безопасности, писал книги и стал постоянным комментатором СМИ по вопросам международных отношений.

Также смотрите: Членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом, - Киссинджер. ВИДЕО

Киссинджер известен противоречивыми высказываниями об Украине.

Так, в 2008 году он выступил против принятия Украины в НАТО. По его мнению, Украина должна оставаться в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".

В 2015 году он оправдывал оккупацию россиянами Крыма и критиковал санкции в отношении РФ.

В мае 2022 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. Впрочем, через 2 месяца он изменил свое мнение и призвал не уступать территории Украины в ходе возможных переговоров.

В 2023 году Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО.

Читайте также: Киссинджер предсказывает России полную изоляцию из-за войны против Украины: "Разделительная линия будет перерисована"