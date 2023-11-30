Рашисты продолжают активные пехотные атаки на Таврическом направлении, иногда применяют бронетехнику. Потери оккупантов - почти 500 человек, - Тарнавский

Российские оккупационные войска активно атакуют пехотой на Таврическом направлении. В то же время ВСУ уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"В операционной зоне ОСГВ "Таврія" враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику. За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Также наши воины полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин. В общей сложности, зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов ", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки рашисты нанесли 8 ракетных ударов, в результате чего ранения получили 10 гражданских лиц, в том числе 5 детей. Также зафиксировано 7 авиаударов. Все - на Донетчине. Почти все – это сбрасывание КАБов с самолетов Су-35.

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"Враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского. Восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбиты 22 атаки захватчиков", - отметил Тарнавский.

За последние сутки в плен сдались еще 4 военных РФ. За последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направлении сделали такой же выбор.

Уничтожено 25 единиц вражеской военной техники и 2 склада боеприпасов.

В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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