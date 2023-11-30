РФ производит в 6 раз больше FPV-дронов, чем Украина, - Forbes

В настоящее время в Украине функционирует около 200 производителей дронов, обеспечивающих только 10-15% от общей потребности армии. Ежемесячно украинские компании производят около 50 тыс. дронов. Производителям FPV-дронов требуется 6000 инженеров, чтобы достичь уровня России, отрасли не хватает 2000 таких специалистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

"Один инженер в месяц собирает около 50 FPV-дронов", - отмечает основатель фонда "Волна’91" и владелец логистической компании EnlivUA Group Александр Яковенко.

Отмечается, что украинские компании производят ежемесячно примерно 50 000 FPV-дронов, россияне – в шесть раз больше. Из расчета, что один инженер собирает около 50 FPV-дронов, отрасль состоит примерно из 1000 человек.

Производство FPV-дронов относительно просто масштабировать – они собираются из китайских компонентов.

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"Производителям FPV-дронов не хватает 2000 инженеров, дает консервативную оценку президент ассоциации производителей дронов "Технологічні сили України" и председатель наблюдательного совета оборонно-технической компании FRDM Вадим Юнык.

Чтобы масштабироваться в шесть раз, нужно в шесть раз больше инженеров, считает основатель компании DroneSpace Максим Шеремет.

Как отметила основатель фонда Dignitas Любовь Шипович, в целом в Украине есть около 200 производителей дронов разного типа. Они обеспечивают всего 10-15% от общей потребности армии. По ее оценке, только FPV-дронов требуется около 200 000 штук в месяц.

Кадровый голод только усугубляет проблему. Производителям не хватает инженеров по авионике, РЭБ, инженеров по компьютерному видению и цифровой обработке сигналов, специалистов по разработке встроенного ПО и математического моделирования и других более узких специальностей.

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