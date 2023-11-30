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КНДР о переговорах с США: "Северная Корея никогда не будет сидеть лицом к лицу"

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КНДР о переговорах с США: "Северная Корея никогда не будет сидеть лицом к лицу"
Северная Корея исключила возможность диалога с Соединенными Штатами на фоне новой напряженности из-за запуска Пхеньяном разведывательного спутника.

Об этом сказала сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ина и высокопоставленная чиновница Центрального комитета правящей в КНДР Трудовой партии Ким Йо Чжон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление, опубликованном северокорейским государственным информагентством KCNA.

"Суверенитет независимого государства никогда не может быть пунктом повестки дня переговоров, поэтому КНДР никогда не будет сидеть лицом к лицу с Соединенными Штатами с этой целью", - подчеркнула Ким.

Так она прокомментировала заявление посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд на последней сессии Совета Безопасности ООН по обсуждению запуска КНДР спутника-шпиона о том, что Вашингтон продолжает призывать Пхеньян к диалогу без предварительных условий и что Северная Корея может сама выбрать время и тему переговоров.

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Ким обвинила США и их союзников в провокационной военной деятельности вблизи Северной Кореи и нарушении мира и стабильности на Корейском полуострове, заявив, что ее страна продолжит усиливать свои военные возможности.

"КНДР будет продолжать прилагать усилия для развития всего, что принадлежит ее суверенным правам, и будет продолжать пользоваться суверенными правами, которыми пользуются все государства-члены ООН", - подчеркнула она.

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Топ комментарии

  • barrakud2 12499ce3
    Мда, США стрімко втрачають авторитет, бо, бачу, навіть сране чучхе клало на них. От що значить беззуба боягузлива політика. Немає, немає сьогодні Рейганів, на жаль.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Кім навіть не зрозуміла що її слова "ніколи не сидітиме віч-на-віч" кажуть про ВІДСУТНІСТЬ незалежності КНДР котрій обов'язково потрібна присутність за столом представників країни котра дійсно керує Північною Кореєю - Китаю! Тож таким чином розписалися у залежності своєї країни від інших а зовсім не у самостійності!
  • Randall Flag da70119e
    тому КНДР ніколи не сидітиме віч-на-віч зі Сполученими Штатами з цією метою

    Шо це за дивне формулювання??? А як іще проводять перемовини? На площах великих міст і в присутності купи журналістів?
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