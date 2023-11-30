Деоккупация Крыма может быть легче, чем Донбасса, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть жителей оккупированного Донбасса будет ментально сложнее, чем жителей временно оккупированного Крыма.

Об этом глава государства заявил во время общения с николаевскими студентами, передает Цензор.НЕТ.

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше, чем этих людей. Так может быть. Потому что, например, если взять Донбасс: люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве. Это долгий процесс, может быть абсолютно по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят - будет очень сложно", – объяснил он.

По словам Зеленского, вернуть жителей оккупированного Донбасса ментально будет сложнее.

"Потому что с оккупацией была контактная линия, были постоянные боевые действия. Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Это значит, что в те или иные семьи на Донбассе не все вернулись. Или вернулась какая-то история. Отношения понятны. И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят: россияне бегут, а эти - стоят. Это тоже о чем-то говорит. А в Крыму боевых действий не было, поэтому я считаю, что Крым очень ждет возвращения. Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована... Нам главное нас сберечь. Нашу целостность. Это очень важно. Все остальное обязательно вернется. Для одной территории нужно время, для другой - что-то для людей", - добавил глава государства.

Смотрите также: В Крыму хакеры взломали эфир IPTV, запустив обращение Владимира Зеленского. ВИДЕО