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СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник

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Сотрудники СБУ провели спецоперацию в российской Бурятии, устроив взрыв в Северномойском тоннеле им. Бессолево. Этот путь ведет в Китай и используется для военных поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, ночью произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Именно в Северномойском тоннеле им. Бессолово в Бурятии. Это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Китаем и Россией, используемый РФ для военных поставок.

В результате спецоперации СБУ этот путь сейчас парализован.

По данным источника, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Российские спецслужбы и железнодорожники пытаются минимизировать последствия взрыва.

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СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник 01
СБУ подорвала и парализовала стратегическую железную дорогу РФ, ведущую в Китай, - источник 02

Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Аж у Бурятії??? Круто. До речі. привіт всім місцевим.
  • Старый зольдат
    15 343 метра пути парализованно.
  • Colt
    Хочешь - сей, а хочешь - куй: всё равно получишь муй !
    (Песня о Северомуйскиом тоннеле.)
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