Есть договоренности об усилении Юга системами ПВО. Они приходят не так быстро, но все будет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с партнерами об усилению южных областей Украины системами противовоздушной обороны.

Об этом глава государства заявил во время общения с николаевскими студентами, информирует Цензор.НЕТ.

"Николаев пока остается под угрозой. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить его противовоздушной обороной. Обеспечить фундаментально. Мы идем по этому пути. Сегодня говорили с послами, главой ОГА. Есть договоренности с нашими партнерами мощно усилить ПВО, наш Юг. Но оно приходит не сразу, к сожалению, не так быстро, как мы рассчитывали. Не так быстро, как должно быть. Но все это будет", – сказал он.

По словам Зеленского, будут обращать внимание на те или иные системы ПВО.

"Их много, будет много. До того времени, когда они будут здесь, не будем официально делиться с нашим врагом о том, что у нас здесь уже есть. На момент, когда ПВО на Николаевщине будет мощной, мы сможем очень быстро восстановить и важные университеты, и образовательную сеть, и не только. Есть больницы, много социальных зданий и тому подобного", - добавил глава государства.

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