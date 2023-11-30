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Порошенко посетит США и Польшу с рабочими визитами: Обсудит поддержку Украины и членство в ЕС и НАТО

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Порошенко посетит США и Польшу с рабочими визитами: Обсудит поддержку Украины и членство в ЕС и НАТО
Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко посетит Вашингтон и Варшаву.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

В Вашингтоне Порошенко примет участие в Саммите Международного демократического союза. Лидер "ЕС" выступит на тему геополитических изменений в мире и необходимости укрепления трансатлантического единства в поддержку Украины.

Также в столице США пятый президент проведет ряд встреч с членами обеих партий Конгресса США, где обсудит усиление американской финансовой и военной помощи Украине. Планируется встреча с представителями Государственного департамента США, руководством Европейской Комиссии и Председателем Консервативной партии Великобритании.

Лидер "ЕС" посетит с визитом Варшаву, где встретится с руководством Комитета по иностранным делам Сейма Польши, представителями польских политических и экспертных кругов.

"Порошенко обсудит укрепление поддержки Польшей Украины в отпоре российской агрессии, а также в обретении нашим государством членства в ЕС и НАТО. Одна из тем во время встреч Порошенко в Варшаве - прекращение транспортной блокады на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

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