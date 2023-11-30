В оккупированном Токмаке уничтожен штаб рашистов, ликвидировано 14 россиян, среди которых много офицеров, - Федоров
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Два дня подряд в Токмаке происходит очень мощная ликвидация врага. Уже известно, что произошло 28 ноября. У врага был уничтожен целый штаб. А точнее во время проводившегося в штабе совещания там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, среди которых большое количество офицеров", - рассказал он.
Кроме того, по словам Федорова, враг в очередной раз пытался прикрываться гражданскими, поэтому штаб они разместили на территории детсада.
"Также взрывы продолжались и вчера на территории временно оккупированного Токмака. И также по окрестностям – именно там, где размещается враг и именно там, где он концентрирует военную технику и живую силу. Поэтому на Запорожском направлении ликвидация врага продолжается", - отметил мэр Мелитополя.