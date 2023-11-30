Россияне едут через Эстонию после того, как Финляндия закрыла границу

Эстония отмечает рост движения через свои КПП на границе с РФ после того, как Финляндия закрыла свою восточную границу.

Об этом сообщила представитель службы полиции и охраны границы PPA Эве Калмус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Она рассказала, что закрытие границы Финляндии с Россией уже ощутимо сказалось на количестве пересечений границы РФ с Эстонией.

"Мы уже видим, что количество пересечений эстонско-российской границы возросло с 4000 до 5000 (лиц или транспортных средств - не уточнено. - Ред.)", - отметила чиновник.

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По ее словам, те, кто едут в Россию – обычные граждане, которые едут по своим частным делам, а также члены разных дипломатических миссий и их родственники.

Калмус не назвала цифры, сколько нелегальных мигрантов попытались въехать из России в Эстонию, но подтвердила, что такие случаи были и пограничникам удалось без конфликтов развернуть их на границе там, где проходит первый этап контроля.

Она уточнила, что в случае Эстонии, как и Финляндии, мигранты пока не пытались пересечь границу вне автомобильных дорог - в отличие от границы Беларуси с балтийскими соседями, где группы подходят к границе прямо среди леса.

"Безусловно, мы допускаем и такой сценарий и готовы к нему", – добавила Калмус.

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Напомним, Финляндия закрыла свою границу с Россией с 30 ноября по 13 декабря. Между странами в настоящее время продолжается только движение грузов по железной дороге.