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В России растет социальное напряжение, недовольство войной против Украины все больше, - ГУР МО

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В России растет социальное напряжение, недовольство войной против Украины все больше, - ГУР МО
Также в России наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри из-за утраты популяцией стабильных источников дохода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Внутри государства-агрессора России, в частности в ее европейской части, растет социальное напряжение. Ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе и в закрытых докладах высшим вождям террористической России", - говорится в сообщении.

В разведке также рассказали об увеличении протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.

"Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России. Рост уровня преступности в регионах России вызван потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения государства-агрессора.

Также на усиление социальной напряженности на россии напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты", - добавили в ГУР МО.

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Топ комментарии

  • Dmitry Klaus
    А толку, кацапи як у тому старому анекдоті - "якщо влада ухвалить, що по понеділкам кожного матимуть у сраку, то вже з п'ятниці вишиковуватиметься черга з номерками"
  • Галина Боброва 94427cf0
    Да бросьте!
    Недовольные пойдут недовольными,но стройными рядами
    И недовольно проголусуют за путина
    И он будет доволен
    А чё еще надо ?
  • Trevo Trow
    Отак прямо стануть на коліна і бунтують, покидьки.
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