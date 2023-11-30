В России растет социальное напряжение, недовольство войной против Украины все больше, - ГУР МО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Внутри государства-агрессора России, в частности в ее европейской части, растет социальное напряжение. Ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе и в закрытых докладах высшим вождям террористической России", - говорится в сообщении.
В разведке также рассказали об увеличении протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.
"Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России. Рост уровня преступности в регионах России вызван потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения государства-агрессора.
Также на усиление социальной напряженности на россии напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты", - добавили в ГУР МО.