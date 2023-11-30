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Боррель не явился на заседание ОБСЕ с участием Лаврова

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Боррель не явился на заседание ОБСЕ с участием Лаврова
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, несмотря на заявления, не принял участия в министерском заседании ОБСЕ в Скопье с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отмечается, вместо Борреля от имени Евросоюза на заседании выступала заместитель главы представительства ЕС при ОБСЕ Раса Остарускайте.

Она выразила категорическое осуждение в адрес России и Беларуси из-за их агрессии и действий, подрывающих безопасность в Европу, однако не стала напрямую вспоминать о демарше Борреля.

Читайте: Польша присоединилась к бойкоту заседания ОБСЕ из-за участия в нем Лаврова

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Топ комментарии

  • Don Bessam dc0e2bc1
    проще бешенных лошадей не пускать в свой огород...
  • Trevo Trow
    Поклав з прибором шкапі на седло.
  • Зэлэный_Змий
    так вони всі - ********** фішки... І так, "підірас" не підходить з тієї самої причини
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