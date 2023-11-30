Янукович не уезжал из России после побега в 2014 году, - прокурор Бабенко

Сбежавший президент Виктор Янукович с 2014 года находится в России и не выезжал с территории РФ.

Об этом в интервью Укринформу заявил прокурор по "делам Майдана" Иван Бабенко, передает Цензор.НЕТ.

"Не зафиксированы случаи, чтобы Янукович или кто-то из его бывших подчиненных выезжал даже в страны третьего мира, африканские страны или страны, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами. Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то уехать, кроме Беларуси", - сказал он.

По словам прокурора, Янукович в России проживает в микрорайоне "Рублевка" в селе Барвиха в элитном доме, приобретенном примерно за 50 млн долларов.

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В России также осели экс-министр МВД Виталий Захарченко и его бывшие подчиненные – экс-замруководителя киевской милиции Петр Федчук и экскомандир "Беркута" Сергей Кусюк. Последние двое служат в российских силовых структурах. В РФ также проживают бывший премьер Николай Азаров и экс-генпрокурор Виктор Пшонка.

В то же время, бывшие руководители СБУ и Минобороны Александр Якименко и Павел Лебедев, по последним данным, находятся в оккупированном Крыму. Как и командир "черной" роты "Беркута" Дмитрий Садовник.

Прокурор Бабенко отметил, что Интерпол по просьбе следствия выставить "красные карточки" на Януковича и его окружение в 2019-2020 годах письмами сообщил о невозможности их розыска. В частности, Интерпол ссылается на решение Комиссии по контролю файлов, принятое на 99 сессии еще в 2017 году, о том, что уголовные производства в отношении Януковича связаны с политическими мотивами.

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