Фицо первым в ЕС встретится с послом России Братчиковым
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 30 ноября, встретится с российским и американским послами Игорем Братчиковым и Гаутамом Раной. Словацкий премьер объяснил это решение тем, что он "не носит черно-белые очки".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фицо сообщил в Facebook.
"Я встречусь с американским и российским послами из уважения к каждому из них, потому что не ношу черно-белые очки и отвергаю политику единого политического мнения", - сказал премьер.
Отметим, что после 24 февраля 2022 года никто из лидеров европейских стран не встречался с послами страны-агрессора России. До сих пор это делали только главы МИД.
Словацкий премьер не поддерживает отправку военной помощи Украине.