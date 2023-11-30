РФ должна потерпеть полное поражение в войне против Украины, - Минобороны Великобритании

Россия также должна потерпеть поражение в попытках сорвать деятельность ОБСЕ.

Об этом заявил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Сейчас Россия терпит поражение в своей незаконной войне, но она должна потерпеть полное поражение, так же, как в попытках сорвать деятельность ОБСЕ. Мы должны обеспечить ресурсы для ОБСЕ. Это наша обязанность", – сказал британский министр.

По его словам, сейчас перед членами ОБСЕ стоят очень важные вызовы и именно поэтому, убежден он, эта организация очень нужна.

"Возвращение войны в Европу лишь подтверждает ценность организации. Ее принципы должны и дальше служить основой для мира в Европе", – добавил Хиппи.

Он подчеркнул необходимость и в дальнейшем поддерживать Украину, что и собирается делать Великобритания, "чтобы Украина победила и обеспечила устойчивый мир".

"Будем и в дальнейшем добиваться привлечения РФ к ответственности за ее действия против принципов ОБСЕ", – подчеркнул он.

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