36 стран в ОБСЕ призвали Россию "полностью и безоговорочно" вывести все свои войска с территории Украины

На Совете министров в ОБСЕ члены ЕС и еще девять стран призвали РФ немедленно прекратить свою агрессивную войну против Украины и "полностью и безоговорочно" вывести все войска и технику со всей ее территории.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий призыв содержится в заявлении Европейского Союза, оглашённом на пленарной сессии Совета министров ОБСЕ в четверг в Скопье.

"Мы еще раз призываем Россию немедленно прекратить свою агрессивную войну против Украины и полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявили в делегации ЕС.

Отмечается, что "все лица, в том числе на руководящих должностях, которые несут ответственность за совершенные в ходе российской агрессии нарушения в Украине, должны быть привлечены к ответственности".

Читайте: РФ должна потерпеть полное поражение в войне против Украины, - Минобороны Великобритании

Страны подчеркнули, что своей агрессией против Украины Россия пренебрегла основными нормами, принципами и обязательствами, на которых строится европейская безопасность.

"Сегодня в Скопье мы хотим подтвердить, что безопасность Украины – это безопасность Европы. ЕС будет однозначно поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Обязательство ЕС относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ будут оставаться непоколебимыми", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конечная цель – это проигрыш России и привлечение к ответственности за совершенные военные преступления, - Трасс

ЕС также заверил, что продолжит оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную поддержку, а также будет работать с партнерами над выполнением будущих обязательств безопасности перед Украиной, "что поможет ей защитить себя от попыток дестабилизации и сдерживать дальнейшие акты агрессии в будущем".

Кроме того, была подчеркнута поддержка Европейским Союзом предложенной Украиной Формулы мира.

К заявлению ЕС присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Молдова, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Сан-Марино и Украина.

Читайте также: Боррель считает решение допустить российскую делегацию на заседание ОБСЕ верным: Лаврову "нужно услышать", почему Москва оказалась в изоляции