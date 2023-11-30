Коломойский через суд хочет вернуть гражданство

Адвокаты Коломойского подали исковое заявление в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

Адвокаты Игоря Коломойского подали исковое заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и отмене указа Президента Украины №502/2022 от 18.07.2022 в части признания Коломойского, уроженца и жителя города Днепра, утратившим гражданство Украины и открытие производства по делу.

Об этом говорится в исковом заявлении адвокатов, передает Цензор.НЕТ.

"Признать противоправным и отменить Указ Президента Украины №502/2022 от 18.07.2022 в части признания КОЛОМОЙСКОГО Игоря Валерьевича, 1963 года рождения, уроженца и жителя города Днепра, утратившим гражданство Украины", — говорится в исковом заявлении.

Адвокаты просят привлечь к данному делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по предмету спора на стороне ответчика, Государственную миграционную службу Украины, о чем также говорится в исковом заявлении.

Хронология дело Коломойского

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, просивших снизить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей домашним арестом. В то же время суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативным определением залога в 3,9 млрд гривен.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 15 ноября, собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по определению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойсвого И.В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении непосредственного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативным определением залога 3 млрд 712 тыс. грн.