В России признали движение ЛГБТ "экстремистской организацией"
3 01852
В России Верховный суд признал экстремистской организацией "международное общественное движение ЛГБТ".
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Так, российский суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России.
Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.
Напомним, в декабре 2022 года Путин подписал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в Интернете, СМИ, литературе, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы. Иностранцев могут отправить из страны.