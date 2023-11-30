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В России признали движение ЛГБТ "экстремистской организацией"

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В России признали движение ЛГБТ "экстремистской организацией"
В России Верховный суд признал экстремистской организацией "международное общественное движение ЛГБТ".

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Так, российский суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

Напомним, в декабре 2022 года Путин подписал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в Интернете, СМИ, литературе, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы. Иностранцев могут отправить из страны.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Пі#ори проти геїв...
  • Сергій Місюрак 2a06d869
    Я б визнав релігійною сектою. Саме зацикленість заходу на фейкових проблемах і деградація заходу в поняттях боротьби за свободу, наслідком яких стала геополітична апатія, зробили цю фазу війну реальною. Це форма розладу суспільства а ще по дослідженню результати його опубліковані в 2019му році в журналі Science, це абсолютно штучна модель девіацій, (перефразовую висновок що немає ніяких генів відповідних за те що ти таким стаєш) тож з цим треба боротись, і не тому що росія з цим бореться, а тому що це банально про безпеку країни, її майбутнє, і просто про здоровий глузд.
  • Алекс Скела
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