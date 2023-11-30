В России признали движение ЛГБТ "экстремистской организацией"

В России Верховный суд признал экстремистской организацией "международное общественное движение ЛГБТ".

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Так, российский суд признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил ее в России.

Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.

Напомним, в декабре 2022 года Путин подписал закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" в Интернете, СМИ, литературе, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы. Иностранцев могут отправить из страны.

Также читайте: Девушек, я, как президент, прощаю. Что касается геев – это же извращенцы, это мерзость последняя, - Лукашенко о ЛГБТ