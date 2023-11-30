Лавров заявил, что не видит смысла в сохранении ОБСЕ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления заявил, что сомневается в целесообразности сохранения ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал на министерской встрече ОБСЕ в Скопье.

В своем выступлении он заявил, что "ОБСЕ по существу превращают в придаток НАТО и ЕС".

"Организация, давайте признаем, находится на краю пропасти. Возникает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?" – заявил Лавров.

По его словам, сейчас "вопросов гораздо больше, чем ответов".

Стоит отметить, что после выступления Лавров поспешно покинул зал и не стал слушать остальных участников. До выступления глава российского МИДа на встрече также не присутствовал.

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