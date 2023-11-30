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Россия не хочет забирать своих пленных, - Лубинец

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Россия не хочет забирать своих пленных, - Лубинец
Власти России игнорируют просьбы своих военных, попавших в плен в Украине, вернуть их домой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия! Все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на российское нежелание возвращать даже своих граждан", – говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что отсутствие обменов россияне используют как элемент операции, чтобы родные защитников считали, что украинские власти ничего не делают для возвращения воинов.

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"Замечу, что многие российские пленные писали заявления о том, что хотят вернуться, однако никто с российской стороны их не хочет забирать", - подчеркнул омбудсмен.

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Топ комментарии

  • stels400
    2 рік війни ми так і не навчилися медійності.Не хочуть?Піднымайте питання в мережі.Запускайте ботів,розказуйте кожен день,показуйте їх по тв,взламуйте їх тв і транслюйте їх рожі що рф не хоче обмінювати їх.
    Елементарні речі які на віть на такому рівні бездарног проводимо.А головне цей результат дасть змогу обміняти наших хлопців.Невже тупарям це не доходить.А Дмитро Лубінець сказв у своему телеграм каналі.Це все що він робить для обміну?Гнати на хрін цю людину і ставити тих хто проштовхне і давитиме це питання.Коли ви бл"дь навичитесь працювати !
  • Життя Без раССєї 2
    А ми ще не задовбалися годувати цей непотріб??
  • Лысый коротышка
    Це, до речі, дуже розумний хід з боку кацапів. Населення все одно вірить у "своіх нє бросаєм", але нам треба їх годувати, охороняти і вони не будуть розказувати іншим після повернення, що тут у полоні добре. Навпаки, тепер будуть казати своїм солдатам, що українці полонених розстрілюють і тому вони не повертаються. А з точки зору людських ресурсів, то вони у них значно більші. Тому їм краще не віддавати наших, ніж повертати своїх в цьому ракурсі.
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