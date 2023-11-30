Россия не хочет забирать своих пленных, - Лубинец
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Власти России игнорируют просьбы своих военных, попавших в плен в Украине, вернуть их домой.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Обмены не происходят, потому что этого не хочет Россия! Все инициативы, желания и действия Украины по возвращению своих защитников из плена наталкивается на российское нежелание возвращать даже своих граждан", – говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что отсутствие обменов россияне используют как элемент операции, чтобы родные защитников считали, что украинские власти ничего не делают для возвращения воинов.
"Замечу, что многие российские пленные писали заявления о том, что хотят вернуться, однако никто с российской стороны их не хочет забирать", - подчеркнул омбудсмен.