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Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям

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Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям
Кабинет Министров Украины принял решение продлить программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Продолжаем программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту", - сказал Шмыгаль.

Таким образом, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен.

Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 гривен, а в возрасте 70-75 лет – дополнительные 300 гривен ежемесячно.

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Топ комментарии

  • Urs
    а тим, кому 100 років доплатять тисячу гривень.
  • Калибан
    Наразі маю 66. То мені як - на "зелень" сподіватисть, чи зразу на цвинтар ???
  • Погрібний Олександр
    На цвинтар не буває спізнень, тому просто живіть!
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