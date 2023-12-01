Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям
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Кабинет Министров Украины принял решение продлить программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Продолжаем программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту", - сказал Шмыгаль.
Таким образом, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и более, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен.
Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 гривен, а в возрасте 70-75 лет – дополнительные 300 гривен ежемесячно.