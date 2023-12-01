Освобожденные из плена и семьи военнопленных получат по 100 тыс. грн, - Минреинтеграции

Кабмин поддержал выделение 18 млн грн на выплаты освобожденным из плена РФ и семьям военнопленных.

Об этом сообщает Минреинтеграция, передает Цензор.НЕТ.

"На своем заседании 1 декабря Кабмин принял решение о перераспределении 18 миллионов гривен из бюджета Минреинтеграции на 2023 год. Эти средства будут перенаправлены из других бюджетных программ Министерства на выплаты денежной госпомощи освобожденным из плена и семьям пленных."

В частности, за счет указанного перераспределения расходов Минреинтеграции сможет осуществить 180 выплат по 100 тысяч гривен освобожденным из плена или семьям тех, кто еще в плену.

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Принятие этого решения будет способствовать реализации государственной политики по социальной защите освобожденных из плена, а также семей военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных", - говорится в сообщении.