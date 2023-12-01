Новости • Война

Освобожденные из плена и семьи военнопленных получат по 100 тыс. грн, - Минреинтеграции

2 55410
Освобожденные из плена и семьи военнопленных получат по 100 тыс. грн, - Минреинтеграции
Кабмин поддержал выделение 18 млн грн на выплаты освобожденным из плена РФ и семьям военнопленных.

Об этом сообщает Минреинтеграция, передает Цензор.НЕТ.

"На своем заседании 1 декабря Кабмин принял решение о перераспределении 18 миллионов гривен из бюджета Минреинтеграции на 2023 год. Эти средства будут перенаправлены из других бюджетных программ Министерства на выплаты денежной госпомощи освобожденным из плена и семьям пленных."

В частности, за счет указанного перераспределения расходов Минреинтеграции сможет осуществить 180 выплат по 100 тысяч гривен освобожденным из плена или семьям тех, кто еще в плену.

Читайте также: Координационный штаб предостерег от передачи информации о пленных и пропавших без вести незнакомцам

Принятие этого решения будет способствовать реализации государственной политики по социальной защите освобожденных из плена, а также семей военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных", - говорится в сообщении.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • neverlok lok
    ахахаха так це ж в Законі прописано а кабмін може тільки постанови шльопати ..Дають тіпа з свого карману те що положено і так ...Які щедрі
  • Игорь Вазианский
    100000 - це було при Порошенко. До 2019 року.
    З тих пір багато зелених шмарклів стекло з ОПи.
  • 133133
    Гроші з податків українців підуть на чергове весілля прокурора та інспекторші ДБР, де знову буде дощ зі 100-долларових купюр...

    давайте дивитись правді в очі
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости