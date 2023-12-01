В течение 1 декабря ВСУ отразили вражеские штурмы на 6 направлениях, под Бахмутом и Авдеевкой отражены 34 атаки, - Генштаб
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот сорок шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.
В течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также с начала суток российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 12 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 управляемая ракета Х-59 и 8 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстреламы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красный Хутор Черниговской области; Прогресс, Степок Сумской области; Уды, Терновая, Волчанск, Варваровка Харьковской области.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражены 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отражены 7 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григорьевки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражены 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Василовка, Марково, Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия к югу от Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражены 16 атак. Артиллерийским и минометным обстреламы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстреламы подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Макаровка, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах с. Работино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстреламы подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Малиновка, Чаривное, Работино, Степное, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
За сутки подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов противника".