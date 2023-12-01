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Кабмин поручил министерствам разработать порядок допуска зрителей на трибуны

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Кабмин поручил министерствам разработать порядок допуска зрителей на трибуны
Все спортивные соревнования в Украине проводятся без зрителей.

Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил Министерству молодежи и спорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности, об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы совместно с МВД, ведомствами безопасности и областными военными администрациями разрабатываем алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

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Министерство молодежи и спорта Украины обращает внимание, что после согласования всех деталей для внедрения этого решения Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны", - говорится в сообщении Минмолодежьспорта.

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  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Кончені
  • Evgeny N
    А на місця для преси у ВРУ? Нє, ніяк? А змусити телеканал "Рада" транслювати засідання у запису? А з затримкою на добу чи дві? Теж нє? А скасувати передвиборчу агітацію по "єдиному марафєту" і повернути ВСІ канали в ефір цифрового мовлення? Знову нє?
    А що сі трапило? (с)
  • mrSmith
    Дивна логіка.
    Під час повітряної тривоги, припиняють прийом громадян всі державні установи не працює громадський транспорт з ТРЦ евакуюють персонал та відвідувачів.
    Бо існує загроза життю людей через можливість ракетного удару.
    І це не пусті слова: кацапи вже обстрілювали подібні цілі і жертв було достатньо.
    Але баранів це не зупиняє: треба зібрати стадіон на 100 тисяч місць! Я впевнений, що ***** не пошкодує декілька іскандерів, заради такої вистави!
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