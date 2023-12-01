Кабмин поручил министерствам разработать порядок допуска зрителей на трибуны

Все спортивные соревнования в Украине проводятся без зрителей.

Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил Министерству молодежи и спорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности, об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы совместно с МВД, ведомствами безопасности и областными военными администрациями разрабатываем алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей.

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Министерство молодежи и спорта Украины обращает внимание, что после согласования всех деталей для внедрения этого решения Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны", - говорится в сообщении Минмолодежьспорта.