Белорусский Красный Крест из-за участия в депортации украинских детей выгнали из международной федерации Красного Креста
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международного комитета Красного Креста.
"Устранение является результатом невыполнения белорусским Красным Крестом требования о смещении с должности г-на Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Национального Общества", - подчеркнули в Красном Кресте.
Требование об устранении выдвинули после того, как Шевцов сделал ряд скандальных заявлений о ядерном оружии, депортации детей из Украины в Беларусь, а также поездки во временно оккупированные Донецк и Луганск.
Как уточняют в Красном Кресте, устранение означает, что белорусский Красный Крест теряет свои права члена Международной федерации обществ Красного Креста. Также любое финансирование белорусского Красного Креста будет прекращено.
Красный Крест Беларуси не сможет участвовать в Генеральной ассамблее Международной федерации обществ Красного Креста и голосовать или быть избранным на любом уставном собрании.
При этом белорусский Красный Крест может быть восстановлен после того, как он выполнит требования Международного комитета Красного Креста.