Белорусский Красный Крест из-за участия в депортации украинских детей выгнали из международной федерации Красного Креста

Белорусский Красный Крест перестал быть членом Международной федерации обществ Красного Креста из-за участия в депортации украинских детей и невыполнения требования о смещении с должности Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Национального Общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международного комитета Красного Креста.

"Устранение является результатом невыполнения белорусским Красным Крестом требования о смещении с должности г-на Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Национального Общества", - подчеркнули в Красном Кресте.

Требование об устранении выдвинули после того, как Шевцов сделал ряд скандальных заявлений о ядерном оружии, депортации детей из Украины в Беларусь, а также поездки во временно оккупированные Донецк и Луганск.

Как уточняют в Красном Кресте, устранение означает, что белорусский Красный Крест теряет свои права члена Международной федерации обществ Красного Креста. Также любое финансирование белорусского Красного Креста будет прекращено.

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Красный Крест Беларуси не сможет участвовать в Генеральной ассамблее Международной федерации обществ Красного Креста и голосовать или быть избранным на любом уставном собрании.

При этом белорусский Красный Крест может быть восстановлен после того, как он выполнит требования Международного комитета Красного Креста.